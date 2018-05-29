"Тоттенхэм" имеет право обратного выкупа Бэйла

Лондонский "Тоттенхэм" имеет право обратного выкупа вингера "Реала" Гарета Бэйла, сообщает BBC.

Однако, утверждается, что "шпоры" не намерены возвращать 28-летнего валлийца из-за его высокой трансферной стоимости и зарплаты.

Напомним, что в 2013 году "Тоттенхэм" продал Бэйла в "Реал" за 101 миллион евро. Сейчас на него претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Бавария".

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