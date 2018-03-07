"Тоттенхэм" интересуется 18-летним немецким форвардом Арпом

"Тоттенхэм" проявляет интерес к нападающему "Гамбурга" Янну-Фите Арпу, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста летом. Сумма трансфера может составить 10 миллионов евро. Ранее сообщалось, что форвард также входит в сферу интересов "Челси" и "Реала".

В этом сезоне 18-летний Арп провел за "Гамбург" 15 матчей и забил 2 гола.

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