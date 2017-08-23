"Тоттенхэм" интересуется Бальде Кейта

Форвард "Лацио" Бальде Кейта попал в сферу интересов "Тоттенхэма", сообщает Football Italia.

По информации ресурса, "шпоры" готовы заплатить за игрока 30 миллионов евро. Сообщается, что эта сумма должна удовлетворить римский клуб.

Однако Кейта намерен после завершения сезона свободным агентом перейти в "Ювентус".

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