"Тоттенхэм" интересуется Бальде Кейта

Теги бальде кейтатоттенхэмлацио

"Тоттенхэм" интересуется Бальде Кейта

Форвард "Лацио" Бальде Кейта попал в сферу интересов "Тоттенхэма", сообщает Football Italia.

По информации ресурса, "шпоры" готовы заплатить за игрока 30 миллионов евро. Сообщается, что эта сумма должна удовлетворить римский клуб.

Однако Кейта намерен после завершения сезона свободным агентом перейти в "Ювентус".

Читайте также: "Тоттенхэм" заплатит за Орье более 25 миллионов евро. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Непростой выезд в Белград: "Краснодар" сразится с "Црвеной звездой"

Непростой выезд в Белград: "Краснодар" сразится с "Црвеной звездой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 2 6
2 Хаддерсфилд Таун 2 6
3 Вест Бромвич Альбион 2 6
4 Уотфорд 2 4
5 Ливерпуль 2 4
6 Саутгемптон 2 4
7 Манчестер Сити 1 3
8 Лестер Сити 2 3
9 Тоттенхэм 2 3
10 Эвертон 1 3
11 Арсенал Лондон 2 3
12 Челси 2 3
13 Бернли 2 3
14 Сток Сити 2 3
15 Суонси Сити 2 1
16 Борнмут 2 0
17 Ньюкасл Юнайтед 2 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 2 0
19 Кристал Пэлас 2 0
20 Вест Хэм Юнайтед 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов