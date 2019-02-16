"Тоттенхэм" интересуется двумя игроками "Милана"

Лондонский "Тоттенхэм" интересуется сразу двумя игроками "Милана", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "шпоры" хотели бы усилиться полузащитником Франком Кессье и вингером Сусо.

За ивуарийца и испанца английскому клубу суммарно придётся заплатить около 80 миллионов евро.

В текущем сезоне 22-летний Кессье сыграл за "Милан" 27 матчей, забил 3 мяча и сделал 2 ассиста. В активе 25-летнего Сусо 26 игр, 6 голов и 8 результативных передач.

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