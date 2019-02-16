"Тоттенхэм" интересуется двумя игроками "Милана"
Лондонский "Тоттенхэм" интересуется сразу двумя игроками "Милана", сообщает Football Italia.
По сведениям издания, "шпоры" хотели бы усилиться полузащитником Франком Кессье и вингером Сусо.
За ивуарийца и испанца английскому клубу суммарно придётся заплатить около 80 миллионов евро.
В текущем сезоне 22-летний Кессье сыграл за "Милан" 27 матчей, забил 3 мяча и сделал 2 ассиста. В активе 25-летнего Сусо 26 игр, 6 голов и 8 результативных передач.
Не пропустите: "Тоттенхэм" готов заплатить крупную сумму за игрока из Серии А. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ювентус" начал переговоры по трансферу Икарди
-
"Арсенал" определился с заменой для Озила
-
ЦСКА сыграл вничью с "Ньюкаслом" в товарищеском матче, "Оренбург" взял верх над "Рубином"
-
"Тоттенхэм" интересуется двумя игроками "Милана"
-
"Реал" отказался от покупки Икарди: названа причина
-
Стала известна степень серьёзности травмы Комана
-
"Барселона" - "Вальядолид": видеотрансляция поединка с участием лидера Примеры
-
Журналист: "Верратти курит, пьёт и развлекается каждый день"
-
"Спартак" ограничил доступ прессы к тренировкам на заключительном сборе
-
Аллегри прокомментировал слухи о возможном трансфере Икарди в "Ювентус"
-
"Барселона" выбрала игрока, который следующим должен продлить контракт с клубом
-
"Наполи" задумался о продаже Мертенса
-
"Бавария" снова теряет Комана
-
Гончаренко назвал стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч с "Ньюкаслом"
-
1
Неизвестные атаковали жену и детей Икарди
-
"Аталанта" - "Милан": видеотрансляция центрального матча 24-го тура Серии А
-
Кононов определился с заявкой "Спартака" на заключительный сбор
-
1
Конвейер талантов. Почему "Аякс" невозможно убить
-
Стало известно, почему Озил отказал ПСЖ
-
Девушка дня: Ирина Морозюк - горячая жена экс-защитника сборной Украины Николая Морозюка
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11