"Тоттенхэм" интересуется Джастином Клюйвертом, Хавертцем и де Беком

"Тоттенхэм" проявляет интерес к полузащитникам "Аякса" Донни ван де Беком и Джастином Клюйвертом, а также хавбеком "Байера" Каем Хавертцем, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, представители лондонского клуба просматривают этих футболистов уже на протяжении некоторого времени.

"Шпоры" могут приобрести игроков следующим летом.

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