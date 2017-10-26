"Тоттенхэм" интересуется Джастином Клюйвертом, Хавертцем и де Беком
"Тоттенхэм" проявляет интерес к полузащитникам "Аякса" Донни ван де Беком и Джастином Клюйвертом, а также хавбеком "Байера" Каем Хавертцем, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, представители лондонского клуба просматривают этих футболистов уже на протяжении некоторого времени.
"Шпоры" могут приобрести игроков следующим летом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|9
|25
|2
|Манчестер Юнайтед
|9
|20
|3
|Тоттенхэм
|8
|17
|4
|Челси
|9
|16
|5
|Арсенал Лондон
|9
|16
|6
|Уотфорд
|9
|15
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|14
|8
|Ливерпуль
|8
|13
|9
|Бернли
|9
|13
|10
|Саутгемптон
|9
|12
|11
|Хаддерсфилд Таун
|9
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|11
|13
|Вест Бромвич Альбион
|9
|10
|14
|Лестер Сити
|9
|9
|15
|Суонси Сити
|9
|8
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|8
|17
|Сток Сити
|9
|8
|18
|Эвертон
|9
|8
|19
|Борнмут
|9
|7
|20
|Кристал Пэлас
|9
|3