"Тоттенхэм" интересуется Джованни Симеоне

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"Тоттенхэм" интересуется Джованни Симеоне

"Тоттенхэм" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Дженоа" Джованни Симеоне, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает лично главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино.

В прошлом сезоне 22-летний Симеоне провел за "Дженоа" 36 матчей и забил 13 голов.

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