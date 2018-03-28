"Тоттенхэм" интересуется хавбеком "Спортинга"

"Тоттенхэм" интересуется полузащитником лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеша, сообщает A Bola.

По сведениям издания, "шпоры" рассчитывают купить 23-летнего португальца следующим летом, однако "львы" не намерены расставаться с перспективным хавбеком и требуют за него 100 миллионов евро.

В этом сезоне Бруну Фернандеш сыграл за "Спортинг" 45 матчей, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.

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