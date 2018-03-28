"Тоттенхэм" интересуется хавбеком "Спортинга"

Теги тоттенхэмспортинг лиссабонбруну фернандеш

"Тоттенхэм" интересуется хавбеком "Спортинга"

"Тоттенхэм" интересуется полузащитником лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеша, сообщает A Bola.

По сведениям издания, "шпоры" рассчитывают купить 23-летнего португальца следующим летом, однако "львы" не намерены расставаться с перспективным хавбеком и требуют за него 100 миллионов евро.

В этом сезоне Бруну Фернандеш сыграл за "Спортинг" 45 матчей, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.

Не пропустите: Йерри Мина заинтересован в переходе в "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Без весны, но в ожидании Чемпионата Мира: репортаж о подготовке Москвы к мундиалю

Без весны, но в ожидании Чемпионата Мира: репортаж о подготовке Москвы к мундиалю

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов