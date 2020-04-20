"Тоттенхэм" интересуется игроком "Вест Хэма" Диопой
Защитником "Вест Хэма" Иссой Диопом интересуются представители "Тоттенхэма", утверждает Foot Mercato.
По данным источника, в услугах 23-летнего француза заинтересован главный тренер "шпор" Жозе Моуринью. Официального предложения "Тоттенхэм" пока не делал.
Английский клуб оценивает футболиста в 60 миллионов евро.
В сезоне-2019/20 Диоп провел за "Вест Хэм" 26 матчей во всех турнирах, забив 3 гола.
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