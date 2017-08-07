"Тоттенхэм" интересуется Канселу

Защитник "Валенсии" Жоау Канселу может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, в услугах игрока заинтересован "Тоттенхэм", который ищет замену ушедшему в "Манчестер Сити" Кайлу Уокеру.

Ранее интерес к футболисту проявлял "Ювентус".

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