"Тоттенхэм" интересуется Кингом

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"Тоттенхэм" интересуется Кингом
"Тоттенхэм" проявляет интерес к нападающему "Борнмута" Джошуа Кингу, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, лондонский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Шпорам" понадобился форвард в связи с травмами Сон Хын Мина и Эрика Ламелы.

25-летний Кинг выступает за "Борнмут" с 2015 года, провел за клуб 71 матч и забил 23 гола.

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