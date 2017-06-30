"Тоттенхэм" интересуется Кингом
"Тоттенхэм" проявляет интерес к нападающему "Борнмута" Джошуа Кингу, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, лондонский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Шпорам" понадобился форвард в связи с травмами Сон Хын Мина и Эрика Ламелы.
25-летний Кинг выступает за "Борнмут" с 2015 года, провел за клуб 71 матч и забил 23 гола.
Не пропустите: "Монако" не продал Лемара в "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Бенфика" подписала вингера "Арсенала"
-
Лаймер перешёл в "РБ Лейпциг"
-
"Галатасарай" купил Майкона
-
"Сассуоло" объявил о трансфере Риччи
-
Хриен стал игроком "Бенфики"
-
Тиаго Мендес переходит в "Лилль"
-
"Арсенал" интересуется Куадрадо
-
Эменике может перейти в "Шахтёр"
-
ПСЖ готовит два громких трансфера
-
"Хаддерсфилд" арендовал Лессля
-
Камараса стал игроком "Бетиса"
-
О′Ши согласовал новый контракт с "Сандерлендом"
-
Лиссабонский "Спортинг" объявил о трансфере Думбия
-
Сумма отступных за Неймара выросла до 222 миллионов евро
-
Гуарин продлил контракт с "Шанхай Шеньхуа"
-
Дани Себальос признан лучшим игроком молодёжного Евро-2017
-
Терри определился с местом продолжения карьеры
-
"Интер" объявил об уходе четырёх игроков
-
Германия U-21 - Испания U-21 - 1:0 (обзор)
-
Эдвардс перешёл в "Халл"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24