"Тоттенхэм" интересуется нападающим "Монако"

Лондонский "Тоттенхэм" нацелился на форварда "Монако" Ислама Слимани, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "шпоры" видят в 31-летнем алжирце замену для Харри Кейна, который рискует пропустить остаток сезона из-за разрыва подколенного сухожилия.

Потенциальный трансфер может сорвать "Лестер", владеющий правами на игрока. "Лисы" вряд ли хотят усиливать прямого конкурента за место в зоне Лиги Чемпионов.

В текущем сезоне Слимани сыграл за "Монако" 14 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

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