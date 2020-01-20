"Тоттенхэм" интересуется нападающим "Монако"
Лондонский "Тоттенхэм" нацелился на форварда "Монако" Ислама Слимани, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, "шпоры" видят в 31-летнем алжирце замену для Харри Кейна, который рискует пропустить остаток сезона из-за разрыва подколенного сухожилия.
Потенциальный трансфер может сорвать "Лестер", владеющий правами на игрока. "Лисы" вряд ли хотят усиливать прямого конкурента за место в зоне Лиги Чемпионов.
В текущем сезоне Слимани сыграл за "Монако" 14 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.
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|Команда
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|О
|1
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|2
|Манчестер Сити
|23
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|Лестер Сити
|23
|45
|4
|Челси
|23
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|23
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Кристал Пэлас
|23
|30
|10
|Арсенал Лондон
|23
|29
|11
|Эвертон
|23
|29
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|29
|13
|Саутгемптон
|23
|28
|14
|Бернли
|23
|27
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|25
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|17
|Уотфорд
|23
|23
|18
|Астон Вилла
|23
|22
|19
|Борнмут
|23
|20
|20
|Норвич Сити
|23
|17