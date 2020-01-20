"Тоттенхэм" интересуется нападающим "Монако"

Теги монакототтенхэмлестер ситиислам слиманитрансферы

"Тоттенхэм" интересуется нападающим "Монако"

Лондонский "Тоттенхэм" нацелился на форварда "Монако" Ислама Слимани, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "шпоры" видят в 31-летнем алжирце замену для Харри Кейна, который рискует пропустить остаток сезона из-за разрыва подколенного сухожилия.

Потенциальный трансфер может сорвать "Лестер", владеющий правами на игрока. "Лисы" вряд ли хотят усиливать прямого конкурента за место в зоне Лиги Чемпионов.

В текущем сезоне Слимани сыграл за "Монако" 14 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

Не пропустите: Переход Пентека в "Тоттенхэм" под угрозой срыва. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" нацелился на форварда сборной Швеции

"Зенит" нацелился на форварда сборной Швеции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 21 61
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 48
3 Лестер Сити Лестер Сити 23 45
4 Челси Челси 23 39
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 34
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 34
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 23 33
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 23 31
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 30
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 29
11 Эвертон Эвертон 23 29
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 29
13 Саутгемптон Саутгемптон 23 28
14 Бернли Бернли 23 27
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 25
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 23
17 Уотфорд Уотфорд 23 23
18 Астон Вилла Астон Вилла 23 22
19 Борнмут Борнмут 23 20
20 Норвич Сити Норвич Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов