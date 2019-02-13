"Тоттенхэм" интересуется одним из лидеров "Интера"

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"Тоттенхэм" интересуется одним из лидеров "Интера"

Лондонский "Тоттенхэм" включился в борьбу за вингера "Интера" Ивана Перишича, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "шпоры" могут купить 30-летнего хорвата в летнее трансферное окно по просьбе своего главного тренера Маурисио Почеттино.

При этом английский клуб рассматривает вариант с включением в сделку одного из своих игроков - Сержа Орье или Муссы Сиссоко.

Стоит отметить, что на опытного полузащитника, который стал вице-чемпионом мира на прошедшем в России мундиале, также претендует "Арсенал".

В текущем сезоне Перишич сыграл за "Интер" 27 матчей, забил 3 гола и сделал 6 ассистов. Его контракт с "нерадзурри" рассчитан до июня 2022 года. Стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Зачем покупать этого старика?Он уже ничего не может,тем более,если есть Сон!Да и на лавке вряд-ли он будет сидеть!

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