"Тоттенхэм" интересуется полузащитником "Лестера" Демерэем Грэем, сообщает ESPN.

По сведениям издания, на покупке 21-летнего футболиста в летнее трансферное окно лично настаивает главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино.

В этом сезоне Грэй сыграл за "Лестер" 39 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи.

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