"Тоттенхэм" интересуется полузащитником "Валенсии" Солером

"Тоттенхэм" интересуется полузащитником "Валенсии" Карлосом Солером. Об этом сообщает ESPN.

По данным издания, английский клуб хочет приобрести 22-летнего игрока за 30 миллионов фунтов во время летнего трансферного окна.

Сообщается, что в испанце также заинтересован ПСЖ.

Солер - воспитанник испанского клуба. С 2014 года играет за основную команду.

В нынешнем сезоне игрок провел 19 матчей и сделал 3 результативные передачи.

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