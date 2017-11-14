"Тоттенхэм" интересуется талантом "Реал Сосьедада"

Вингер "Реал Сосьедад" Микель Ойярсабаль может стать игроком "Тоттенхэма".

Как сообщает Calciomercato, лондонский клуб намерен подписать 20-летнего испанца как можно скорее.

Также игроком интересуется "Ювентус".

В текущем сезоне Ойярсабаль принял участие в 11-ти матчах во всех турнирах, забив семь голов и сделав две голевые передачи.

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