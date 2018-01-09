"Тоттенхэм" интересуется Теодорчиком

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"Тоттенхэм" интересуется Теодорчиком

"Тоттенхэм" проявляет интерес к польскому нападающему "Андерлехта" Лукашу Теодорчику, сообщает sport.pl.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает возможность приобретения футболиста в зимнее трансферное окно. Бельгийцы оценивают форварда в 15 миллионов евро.

В этом сезоне 26-летний Теодорчик провел за "Андерлехт" 24 матча, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

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