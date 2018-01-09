"Тоттенхэм" интересуется Теодорчиком

"Тоттенхэм" проявляет интерес к польскому нападающему "Андерлехта" Лукашу Теодорчику, сообщает sport.pl.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает возможность приобретения футболиста в зимнее трансферное окно. Бельгийцы оценивают форварда в 15 миллионов евро.

В этом сезоне 26-летний Теодорчик провел за "Андерлехт" 24 матча, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Не пропустите: Летом на трех новых игроков "Реал" может потратить 300 миллионов евро. | http://soccernews.ru