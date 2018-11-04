"Тоттенхэм" интересуется трансферной целью "Реала"

"Тоттенхэм" продолжает искать кандидатов на усиление состава в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Sky Sports, в сферу интересов "шпор" попал полузащитник "Бока Хуниорс" Вильмар Барриос, на которого также претендует мадридский "Реал".

Напомним, что сумма отступных за колумбийца составляет 21 миллион евро.

В текущем сезоне Барриос принял участие в 17 матчах, однако результативными действиями не отличился.

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