"Тоттенхэм" интересуется тремя игроками сборной Португалии

Лондонский "Тоттенхэм" интересуется сразу тремя игроками сборной Португалии, информирует 101greatgoals.com.

По сведениям источника, ближайшим летом "шпоры" будут претендовать на защитника "Саутгемптона" Седрика Соареша, полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша и вингера лиссабонского "Спортинга" Желсона Мартинша.

Напомним, "Тоттенхэм" хочет получить за Кейна 100 миллионов евро и двух игроков "Реала". | soccernews.ru