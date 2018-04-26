"Тоттенхэм" интересуется тремя игроками сборной Португалии

Теги тоттенхэмрубен невешседрик соарешжелсон мартинш

"Тоттенхэм" интересуется тремя игроками сборной ПортугалииЛондонский "Тоттенхэм" интересуется сразу тремя игроками сборной Португалии, информирует 101greatgoals.com.

По сведениям источника, ближайшим летом "шпоры" будут претендовать на защитника "Саутгемптона" Седрика Соареша, полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша и вингера лиссабонского "Спортинга" Желсона Мартинша.

Напомним, "Тоттенхэм" хочет получить за Кейна 100 миллионов евро и двух игроков "Реала". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 50 тура

Турнир прогнозов: анонс 50 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Эвертон 35 45
9 Лестер Сити 34 44
10 Ньюкасл Юнайтед 34 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 35 29
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
Полная таблица

топ-5 тегов