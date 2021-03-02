"Тоттенхэм" интересуется вингером "Реала"

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"Тоттенхэм" интересуется вингером "Реала"

Лондонский "Тоттенхэм" рассчитывает усилиться полузащитником мадридского "Реала" Лукасом Васкесом.

29-летний испанец, вероятнее всего, по окончании сезона станет свободным агентом, и "шпоры" хотят этим воспользоваться.

По информации Daily Star, "Тоттенхэм" летом постарается подписать вингера "сливочных" бесплатно.

В текущем сезоне Васкес сыграл за "Реал" 27 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

Не пропустите: Лукас Васкес поставил ультиматум "Реалу". | http://soccernews.ru
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