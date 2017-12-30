"Тоттенхэм" интересуется юным талантом из "Аякса"

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"Тоттенхэм" интересуется юным талантом из "Аякса"

"Тоттенхэм" намерен заполучить форварда "Аякса" Давида Нереса.

Как сообщают английские СМИ, руководство "шпор" находится под впечатлением от игры 20-летнего бразильца в этом сезоне. Трансфер может состояться в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Нерес провел 21 матч, отметился 8 голами и 10 ассистами.

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