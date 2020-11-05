"Тоттенхэм" интересуется защитником "Фиорентины" Миленковичем

"Тоттенхэм" в зимнее трансферное окно хочет купить защитника "Фиорентины" Николу Миленковича. Об этом сообщает Goal.com.

По данным издания, руководство лондонского клуба хочет видеть в команде 23-летнего игрока. Его контракт с "Фиорентиной" рассчитан до лета 2022 года.

Отметим, этим летом игроком интересовался ряд топ-клубов Европы.

В текущем розыгрыше Миленкович участвовал в 7 матчах, отметившись 1 голом и 1 ассистом. Его трансферная стоимость - 28 миллионов евро.

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