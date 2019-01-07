"Тоттенхэм" интересуется защитником "Сампдории"

"Сампдория" готова отпустить в "Тоттенхэм" защитника Йоакима Андерсена за 40 миллионов евро, передает Rai Uno.

Представители клуба пока согласовали лишь детали. "Сампдория" уже нашла замену футболисту.

Стоит отметить, что на Андерсена также претендует "Интер".

Андерсен перешел в "Сампдорию" в 2017 году. В нынешнем сезоне он участвовал в 18 матчах и сделал одну результативную передачу.

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