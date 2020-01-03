"Тоттенхэм" интересуются защитником "Норвича" Ааронсом и Мукиеле из "РБ Лейпциг"

"Тоттенхэм" хочет усилить линию защиты этой зимой, передает Sky Sports.

По данным источника, "шпоры" хотят приобрести защитника "Норвича" Макса Ааронсона и игрока Норди Мукиеле из "РБ Лейпциг". Лондонский клуб следит за результатами футболистов.

Несколько клубов Англии также следят за 19-летним игроком "Норвича".

После 21-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" занимает 6 место турнирной таблицы.

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