"Тоттенхэм" ищет замену Триппьеру в Серии А

Лондонский "Тоттенхэм" занимается поиском нового правого защитника, который должен заменить Кирана Триппьера.

28-летний англичанин накануне стал игроком "Атлетико". Кроме того, "шпоры" могут потерять ещё и Сержа Орье.

Ситуация вынуждает клуб срочно выходить на трансферный рынок. На сегодняшний день рассматриваются кандидатуры двух футболистов - Эльсеида Хюсая из "Наполи" и Алессандро Флоренци из "Ромы".

Стоит отметить, что рыночная стоимость албанца оценивается в 23 миллиона евро, а итальянца - в 25 миллионов.

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