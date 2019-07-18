"Тоттенхэм" ищет замену Триппьеру в Серии А
Лондонский "Тоттенхэм" занимается поиском нового правого защитника, который должен заменить Кирана Триппьера.
28-летний англичанин накануне стал игроком "Атлетико". Кроме того, "шпоры" могут потерять ещё и Сержа Орье.
Ситуация вынуждает клуб срочно выходить на трансферный рынок. На сегодняшний день рассматриваются кандидатуры двух футболистов - Эльсеида Хюсая из "Наполи" и Алессандро Флоренци из "Ромы".
Стоит отметить, что рыночная стоимость албанца оценивается в 23 миллиона евро, а итальянца - в 25 миллионов.
Не пропустите: "Тоттенхэм" принял решение расстаться с тремя игроками. | http://soccernews.ru
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|38
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|Челси
|38
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|Тоттенхэм
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|Арсенал Лондон
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|Кристал Пэлас
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|Борнмут
|38
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|Саутгемптон
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