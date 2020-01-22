"Тоттенхэм" контактировал с "Реалом" по трансферу Бэйла
"Тоттенхэм" ведет переговоры по трансферу нападающего "Реала" Гарета Бэйла.
Как сообщает El Chiringuito, клубы уже контактировали по поводу возможной сделки. Отмечается, что "шпоры" готовы заплатить за валлийца 30 миллионов евро.
Пока неизвестна реакция "Реала" на полученное предложение. Также непонятно готов ли английский клуб подписать игрока зимой или будет ждать лета.
Бэйл выступал за "Тоттенхэм" с 2007 по 2013 год. В этом сезоне на его счету два гола и два ассиста в 14 играх.
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