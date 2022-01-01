"Тоттенхэм" Конте на 96-й минуте вырвал победу над "Уотфордом"

Теги тоттенхэмуотфорд

"Тоттенхэм" Конте на 96-й минуте вырвал победу над "Уотфордом"

Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

В матче 21-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде обыграл "Уотфорд" со счетом 1:0.

Единственный гол в компенсированное время второго тайма забил Давинсон Санчес.

"Тоттенхэм", набрав 33 очка, вышел на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Уотфорд" с 13 очками остался на 17-й позиции.

"Уотфорд" – "Тоттенхэм" - 0:1 (0:0)
Гол: Санчес, 90+6 - 0:1

"Уотфорд": Бахманн, Кэткарт, Трост-Эконг, Сьерральта, Мазина, Куцка, Сема (Эрнандес, 90), Сиссоко, Луза (Клеверли, 90), Кинг, Деннис (Жоао Педро, 46).

"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Санчес, Регилон (Ло Чельсо, 83), Хейбьерг, Скипп (Уинкс, 70), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Хиль, 90), Кейн.

Не пропустите: "Манчестер Сити" обыграл "Арсенал". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Холанд сообщил фанатам, где будет играть в следующем сезоне

Холанд сообщил фанатам, где будет играть в следующем сезоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов