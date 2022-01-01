"Тоттенхэм" Конте на 96-й минуте вырвал победу над "Уотфордом"
Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен
В матче 21-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде обыграл "Уотфорд" со счетом 1:0.
Единственный гол в компенсированное время второго тайма забил Давинсон Санчес.
"Тоттенхэм", набрав 33 очка, вышел на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Уотфорд" с 13 очками остался на 17-й позиции.
"Уотфорд" – "Тоттенхэм" - 0:1 (0:0)
Гол: Санчес, 90+6 - 0:1
"Уотфорд": Бахманн, Кэткарт, Трост-Эконг, Сьерральта, Мазина, Куцка, Сема (Эрнандес, 90), Сиссоко, Луза (Клеверли, 90), Кинг, Деннис (Жоао Педро, 46).
"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Санчес, Регилон (Ло Чельсо, 83), Хейбьерг, Скипп (Уинкс, 70), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Хиль, 90), Кейн.
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