"Тоттенхэм" Конте не смог обыграть "Эвертон"

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"Тоттенхэм" Конте не смог обыграть "Эвертон"

Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" в первом матче чемпионата Англии под руководством Антонио Конте на выезде сыграл вничью с ливерпульским "Эвертоном" со счетом 0:0.

"Тоттенхэм", набрав 16 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Эвертон" с 15 очками остался на 11-й позиции.

"Эвертон" – "Тоттенхэм" - 0:0

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Годфри, Кин, Динь, Грэй (Гбамен, 90), Таунсенд, Делф (Дэвис, 60), Аллан (Холгейт, 82), Гордон, Ришарлисон.

"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Ромеро, Регилон (Доэрти, 71), Сон Хын Мин (Ндомбеле, 85), Лукас Моура (Ло Чельсо, 71), Хейбьерг, Скипп, Кейн.

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