"Тоттенхэм" - "Кристал Пэлас" - 1:0 (обзор)

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"Тоттенхэм" - "Кристал Пэлас" - 1:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 11-го тура английской Премьер-Лиги, в котором лондонский "Тоттенхэм" дома минимально обыграл другую столичную команду "Кристал Пэлас".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 10 19
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 10 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Вест Бромвич Альбион 11 10
16 Борнмут 11 10
17 Вест Хэм Юнайтед 11 9
18 Суонси Сити 11 8
19 Эвертон 10 8
20 Кристал Пэлас 11 4
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