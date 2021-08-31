"Тоттенхэм" купил бразильца у "Барселоны"

Фото: инстаграм Эмерсона/Автор неизвестен

Бразильский защитник "Барселоны" Эмерсон перешел в "Тоттенхэм", сообщается на официальном сайте английского клуба.

Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Футболист подписал с лондонским клубом контракт до лета 2026 года.

22-летний Эмерсон выступал за "Барселону" с 2021 года и провел за клуб три матча. Предыдущие два сезона он играл за "Бетис", в составе которого забил пять матчей и отдал 10 голевых передач в 79 поединках. Ранее играл за "Понте Прету" и "Атлетико Минейро". За сборную Бразилии сыграл четыре матча.

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