"Тоттенхэм" купил испанского таланта и расстался с Ламелой

Фото: инстаграм Брайана Хиля/Автор неизвестен

Пресс-служба лондонского "Тоттенхэма" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Севильи" Брайана Хиля.

Английский клуб заплатил за испанца 25 миллионов евро и отдал аргентинского полузащитника Эрика Ламелу.

20-летний Хиль является воспитанником "Севильи" и провел за клуб 21 матч, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

29-летний Ламела выступал за "Тоттенхэм" с 2013 года. Всего он сыграл за "шпор" 257 матчей, забил 37 мячей и отдал 47 голевых передач.

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