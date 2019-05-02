"Тоттенхэм" купит 2-3 футболистов в летнее трансферное окно
Руководство "Тоттенхэма" определилось с трансферной политикой на лето, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести 2-3 футболистов в летнее трансферное окно. Но на их приобретение не будет выделена большая сумма. При єтом, боссы "шпор" надеются, что клуб будет бороться за трофеи в следующем сезоне.
Стоит отметить, что прошлым летом клуб не купил ни одного футболиста.
В данный момент "Тоттенхэм" занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а также дошел до полуфинала Лиги Чемпионов, где играет с "Аяксом" (первый матч - 0:1).
Не пропустите: Рэмзи написал прощальное письмо болельщикам "Арсенала". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Азар не попал в стартовый состав "Челси" на матч с "Айнтрахтом"
-
Гол Месси со штрафного был забит с придуманного фола и с небольшой хитростью
-
Роналду не исключает возможности начать тренерскую карьеру
-
Жиго прошел медобследование в римской клинике
-
Лангле выбили зуб в игре против "Ливерпуля"
-
Почеттино: "Тоттенхэм" выйдет в финал Лиги Чемпионов, если мы будем играть, как Месси"
-
Футболисты "Фейеноорда" провели необычный матч против 120 соперников
-
"Тоттенхэм" купит 2-3 футболистов в летнее трансферное окно
-
Хави завершит карьеру по окончании сезона
-
Вратарь "Ливерпуля" не выполнил требование Клоппа в концовке матча с "Барселоной"
-
Летом 2020 года Неймар может покинуть ПСЖ за фиксированную сумму
-
Мбаппе, Пепе, Неймар, Ди Мария вошли в число претендентов на звание лучшего игрока Лиги 1
-
Отаменди может перейти в "Атлетико"
-
Месси занимает 3 место в списке лучших бомбардиров в матчах против топ-6 клубов АПЛ с 2011 года
-
Балотелли сравнил Месси и Роналду
-
"Манчестер Юнайтед" предложил Мате новый контракт
-
Бензема, Погба и другие: названы претенденты на звание лучшего французского легионера
-
Лингард: "Был бы рад переходу Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
Агент: "Касильясу очень повезло. Если бы он был дома, то все могло бы закончиться ужасно"
-
"Бавария" намерена переманить главного тренера "Аякса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14