"Тоттенхэм" купит 2-3 футболистов в летнее трансферное окно

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"Тоттенхэм" купит 2-3 футболистов в летнее трансферное окно
Руководство "Тоттенхэма" определилось с трансферной политикой на лето, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести 2-3 футболистов в летнее трансферное окно. Но на их приобретение не будет выделена большая сумма. При єтом, боссы "шпор" надеются, что клуб будет бороться за трофеи в следующем сезоне.

Стоит отметить, что прошлым летом клуб не купил ни одного футболиста.

В данный момент "Тоттенхэм" занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а также дошел до полуфинала Лиги Чемпионов, где играет с "Аяксом" (первый матч - 0:1).

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