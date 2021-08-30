"Тоттенхэм" купит бразильца из "Барселоны" за 30 миллионов евро

Фото: инстаграм Эмерсона/Автор неизвестен

Бразильский защитник "Барселоны" Эмерсон близок к переходу в "Тоттенхэм", сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб предложил за футболиста 30 миллионов евро и руководство "Барселоны" приняло решение продать игрока из-за финансовых проблем.

В нынешнем сезоне 22-летний Эмерсон провел за "Барселону" два матча и не отметился результативными действиями.

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