"Тоттенхэм" купит бразильца из "Барселоны" за 30 миллионов евро
Фото: инстаграм Эмерсона/Автор неизвестен
Бразильский защитник "Барселоны" Эмерсон близок к переходу в "Тоттенхэм", сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, английский клуб предложил за футболиста 30 миллионов евро и руководство "Барселоны" приняло решение продать игрока из-за финансовых проблем.
В нынешнем сезоне 22-летний Эмерсон провел за "Барселону" два матча и не отметился результативными действиями.
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