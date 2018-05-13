"Тоттенхэм" - "Лестер" - 5:4, "МЮ" - "Уотфорд" - 1:0, "Саутгемптон" - "Манчестер Сити" - 0:1 (обзоры)

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"Тоттенхэм" - "Лестер" - 5:4, "МЮ" - "Уотфорд" - 1:0, "Саутгемптон" - "Манчестер Сити" - 0:1 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры трех матчей 38-го тура чемпионата Англии.

Видео: "Тоттенхэм" - "Лестер" - 5:4.

 

Видео: "МЮ" - "Уотфорд" - 1:0.

 

Видео: "Саутгемптон" - "Манчестер Сити" - 0:1.

Не пропустите: Есть рекордная сотня! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Саутгемптон". | http://soccernews.ru

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Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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