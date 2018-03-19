"Тоттенхэм", "Лестер" и "Саутгемптон" поборются за защитника "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу следующим летом сменит клубную прописку, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, за фулбека "красных дьяволов" готовы побороться "Тоттенхэм", "Лестер" и "Саутгемптон".

Напомним, что сам Шоу твёрдо намерен покинуть "Олд Траффорд", поскольку разочарован своим положением в команде.

Контракт футболиста с "МЮ" истекает по окончании нынешнего сезона, однако у клуба есть опция продления соглашения на один год, чтобы не потерять игрока бесплатно. | http://soccernews.ru