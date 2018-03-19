"Тоттенхэм", "Лестер" и "Саутгемптон" поборются за защитника "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедлюк шоусаутгемптонлестер сититоттенхэм

"Тоттенхэм", "Лестер" и "Саутгемптон" поборются за защитника "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу следующим летом сменит клубную прописку, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, за фулбека "красных дьяволов" готовы побороться "Тоттенхэм", "Лестер" и "Саутгемптон".

Напомним, что сам Шоу твёрдо намерен покинуть "Олд Траффорд", поскольку разочарован своим положением в команде.

Контракт футболиста с "МЮ" истекает по окончании нынешнего сезона, однако у клуба есть опция продления соглашения на один год, чтобы не потерять игрока бесплатно. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности

Топ-10 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов