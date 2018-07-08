"Тоттенхэм" лидирует по числу игроков, представленных в полуфиналах ЧМ-2018
Больше всех игроков в полуфиналы Чемпионата Мира-2018 делегировал лондонский "Тоттенхэм".
В матчах 1/2 финала могут принять участие сразу девять футболистов "шпор". Далее идут: "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" (по 7), "Челси" (5), ПСЖ, "Барселона", "Монако" и "Ливерпуль" ( по 4).
Напомним, что в 1/2 финала сыграют Франция с Бельгией, а также Хорватия с Англией.
Не пропустите: Стали известны арбитры полуфинального матча ЧМ-2018 Франция - Бельгия. | http://soccernews.ru
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