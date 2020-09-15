"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за Гарета Бэйла

Лондонский "Тоттенхэм" является фаворитом в борьбе за валлийского нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла, сообщает ESPN.

По сведениям издания, лондонский клуб опережает "Манчестер Юнайтед", который также интересуется футболистом. "Реал" готов продать игрока примерно за 20 миллионов евро.

Напомним, что Бэйл ранее уже играл за "Тоттенхэм" с 2007 по 2013 годы.

31-летний Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года, провел за клуб 251 матч во всех турнирах, забил 105 голов и отдал 68 результативных передач. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2022 года.

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