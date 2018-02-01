"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" – 2:0, "Манчестер Сити" - "Вест Бромвич" - 3:0 (обзор)

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"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" – 2:0, "Манчестер Сити" - "Вест Бромвич" - 3:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры двух матчей 25-го тура чемпионата Англии.

Видео: "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" – 2:0.

 

Видео: "Манчестер Сити" - "Вест Бромвич" - 3:0.

 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Ливерпуль 25 50
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 25 42
7 Бернли 25 35
8 Лестер Сити 25 34
9 Эвертон 25 31
10 Борнмут 25 28
11 Вест Хэм Юнайтед 25 27
12 Уотфорд 24 26
13 Кристал Пэлас 25 26
14 Ньюкасл Юнайтед 25 24
15 Брайтон & Хоув Альбион 25 24
16 Хаддерсфилд Таун 25 24
17 Саутгемптон 25 23
18 Суонси Сити 25 23
19 Сток Сити 24 23
20 Вест Бромвич Альбион 24 20
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