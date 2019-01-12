"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс и прогноз центрального матча 22 тура АПЛ

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"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс и прогноз центрального матча 22 тура АПЛ

"Тоттенхэм" ‒ "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Начало матча: 19:30

Главный арбитр: Майк Дин

13 января на главной арене Великобритании состоится центральный матч 22 тура английской Премьер-лиги, в котором сойдутся две команды из так называемой ТОП-6 – "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". Обе команды набрали очень хорошую форму в последнее время, но вряд ли кто-то возьмется определять, кто же из них реально лучше, ведь, помимо результатов, существуют еще и прочие моменты (не в пользу команд), о которых стоит упомянуть, прежде чем заходить на сайт букмекерской конторы, а потом с азартом ждать поединка. Стоит также напомнить, что в первом круге на "Олд Трафорд" "шпоры" разгромили своих соперников со счетом 0:3.

"Тоттенхэм" очень уверенно разносит своих соперников в последнее время. Исключением можно считать только матч с "Вулверхэмптоном" несколько недель назад, где "шпоры" не только упустили преимущество по ходу встречи, а еще и умудрились проиграть. И именно там оголилась главная проблема команды Почеттино – "Тоттенхэм" постепенно теряет физические кондиции, и уже не может играть весь матч в таком темпе, который был у коллектива в том самом триумфальном матче с "Челси", который завершился со счетом 3:1. Кстати, в недавнем поединке кубка против тех же "аристократов", "шпоры", несмотря на победу, очень явно продемонстрировали свою усталость – вторая половина встречи получилась просто ужасной с точки зрения атаки. На фоне последних достижений "Юнайтед" в сфере атаки, усталость может стать серьезной проблемой. А если "Тоттенхэм" и дальше хочет оставаться в списке претендентов на победу в АПЛ, проигрывать никак нельзя.

К достижениям "Манчестера" тоже стоит относиться осторожно. Да, с приходом Сульшера команда побежала куда быстрее, моменты стали возникать куда чаще, но стоит прояснить пару моментов. Во-первых, у "красных дьяволов" не было соперников уровня "Тоттенхэма", максимум – "Борнмут". Потому 4 победы в 4 матчах нельзя назвать сверх неожиданными. Во-вторых, даже в этих матчах "Манчестер Юнайтед" стабильно пропускал – в 3 из 4 матчей их оборону непременно пробивали по разу. Не забил "дьяволам" лишь "Ньюкасл" – вторая худшая команда лиги в плане атаки. Отыскать причины таких выступлений не сложно. Байи, на которого все рассчитывали, не в форме, да еще и дисквалифицирован, а лучший центральный защитник команды – Крис Смоллинг – остается в лазарете.

Интересные факты перед противостоянием "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" сыграли между собой 53 матча в рамках АПЛ: 33 из них остались за "дьяволами", "шпоры" добились успеха в 9 поединках, еще 11 встреч завершились вничью.

"Тоттенхэм" может стать первой командой, после "Эвертона" в конце 1980-ых, которая выиграет 4 домашние матча кряду против "Манчестер Юнайтед".

Харри Кейн и Лукас Моура могут стать всего лишь третьим и четвертым игроком в истории АПЛ, которые отметились в воротах в воротах МЮ в двух матчах на протяжении одного сезона.

Из последних 17 матчей на территории Лондона "Манчестер Юнайтед" выиграл лишь 4.

Если Маркус Рэшфорд забьет "Тоттенхэму", то впервые в карьере отличится в трех матчах АПЛ кряду.

Ориентировочные составы

"Тоттенхэм": Ллорис – Триппьер, Санчес, Алдервейрелд, Дэвис – Сиссоко, Уинкс, Эриксен – Алли – Сон, Кейн.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Янг, Джонс, Линделеф, Шоу – Эррера, Матич, Погба – Лингард, Марсиаль, Рэшфорд.

Прогноз на матч "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед"

Букмекеры считают хозяев фаворитом матча. На триумф "шпор" дают коэффициент 2,14. Ничья и победа "дьяволов" удостоились приблизительно одинакового коэффициента – на уровне 3,6.

Очевидно, что проблемы МЮ в атаке отразятся на голевых способностях "Тоттенхэма", и пока у "шпор" будут силы, они постараются обеспечить финальный позитивный результат. С другой стороны, стабилизация атакующих резервов "Манчестера" на фоне усталости "Тоттенхэма" тоже могут принести "дьяволам" голешник-другой.

Прогноз Soccernews: тотал 2,5 Б (1,63).

Игорь Малиенко soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 21 54
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 50
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
4 Челси Челси 21 44
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Лестер Сити Лестер Сити 21 31
8 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 31
9 Уотфорд Уотфорд 21 29
10 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 22
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 18
16 Бернли Бернли 21 18
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 21 18
18 Саутгемптон Саутгемптон 21 16
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