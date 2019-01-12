"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс и прогноз центрального матча 22 тура АПЛ

"Тоттенхэм" ‒ "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Начало матча: 19:30

Главный арбитр: Майк Дин

13 января на главной арене Великобритании состоится центральный матч 22 тура английской Премьер-лиги, в котором сойдутся две команды из так называемой ТОП-6 – "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". Обе команды набрали очень хорошую форму в последнее время, но вряд ли кто-то возьмется определять, кто же из них реально лучше, ведь, помимо результатов, существуют еще и прочие моменты (не в пользу команд), о которых стоит упомянуть, прежде чем заходить на сайт букмекерской конторы, а потом с азартом ждать поединка. Стоит также напомнить, что в первом круге на "Олд Трафорд" "шпоры" разгромили своих соперников со счетом 0:3.

"Тоттенхэм" очень уверенно разносит своих соперников в последнее время. Исключением можно считать только матч с "Вулверхэмптоном" несколько недель назад, где "шпоры" не только упустили преимущество по ходу встречи, а еще и умудрились проиграть. И именно там оголилась главная проблема команды Почеттино – "Тоттенхэм" постепенно теряет физические кондиции, и уже не может играть весь матч в таком темпе, который был у коллектива в том самом триумфальном матче с "Челси", который завершился со счетом 3:1. Кстати, в недавнем поединке кубка против тех же "аристократов", "шпоры", несмотря на победу, очень явно продемонстрировали свою усталость – вторая половина встречи получилась просто ужасной с точки зрения атаки. На фоне последних достижений "Юнайтед" в сфере атаки, усталость может стать серьезной проблемой. А если "Тоттенхэм" и дальше хочет оставаться в списке претендентов на победу в АПЛ, проигрывать никак нельзя.

К достижениям "Манчестера" тоже стоит относиться осторожно. Да, с приходом Сульшера команда побежала куда быстрее, моменты стали возникать куда чаще, но стоит прояснить пару моментов. Во-первых, у "красных дьяволов" не было соперников уровня "Тоттенхэма", максимум – "Борнмут". Потому 4 победы в 4 матчах нельзя назвать сверх неожиданными. Во-вторых, даже в этих матчах "Манчестер Юнайтед" стабильно пропускал – в 3 из 4 матчей их оборону непременно пробивали по разу. Не забил "дьяволам" лишь "Ньюкасл" – вторая худшая команда лиги в плане атаки. Отыскать причины таких выступлений не сложно. Байи, на которого все рассчитывали, не в форме, да еще и дисквалифицирован, а лучший центральный защитник команды – Крис Смоллинг – остается в лазарете.

Интересные факты перед противостоянием "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" сыграли между собой 53 матча в рамках АПЛ: 33 из них остались за "дьяволами", "шпоры" добились успеха в 9 поединках, еще 11 встреч завершились вничью.

"Тоттенхэм" может стать первой командой, после "Эвертона" в конце 1980-ых, которая выиграет 4 домашние матча кряду против "Манчестер Юнайтед".

Харри Кейн и Лукас Моура могут стать всего лишь третьим и четвертым игроком в истории АПЛ, которые отметились в воротах в воротах МЮ в двух матчах на протяжении одного сезона.

Из последних 17 матчей на территории Лондона "Манчестер Юнайтед" выиграл лишь 4.

Если Маркус Рэшфорд забьет "Тоттенхэму", то впервые в карьере отличится в трех матчах АПЛ кряду.

Ориентировочные составы

"Тоттенхэм": Ллорис – Триппьер, Санчес, Алдервейрелд, Дэвис – Сиссоко, Уинкс, Эриксен – Алли – Сон, Кейн.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Янг, Джонс, Линделеф, Шоу – Эррера, Матич, Погба – Лингард, Марсиаль, Рэшфорд.

Прогноз на матч "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед"

Букмекеры считают хозяев фаворитом матча. На триумф "шпор" дают коэффициент 2,14. Ничья и победа "дьяволов" удостоились приблизительно одинакового коэффициента – на уровне 3,6.

Очевидно, что проблемы МЮ в атаке отразятся на голевых способностях "Тоттенхэма", и пока у "шпор" будут силы, они постараются обеспечить финальный позитивный результат. С другой стороны, стабилизация атакующих резервов "Манчестера" на фоне усталости "Тоттенхэма" тоже могут принести "дьяволам" голешник-другой.

Прогноз Soccernews: тотал 2,5 Б (1,63).