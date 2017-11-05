"Тоттенхэм" минимально обыграл "Кристал Пэлас"

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"Тоттенхэм" минимально обыграл "Кристал Пэлас"В матче 11-го тура английской Премьер-Лиги "Тоттенхэм" на своем поле минимально обыграл "Кристал Пэлас".

"Тоттенхэм" - "Кристал Пэлас" - 1:0

Гол: Сон Хын-Мин, 64 - 1:0.

"Тоттенхэм": Гассанига, Хосабед, Дайер, Вертонген, Орье, Сиссоко, Уинкс (Дембеле, 46), Эриксен, Роуз (Дэвис, 90+2), Сон Хын-Мин, Кейн (Льоренте, 77).

"Кристал Пэлас": Сперони, Фосу-Менса, Данн, М. Сако, Уорд (Б. Сако, 76), Лофтус-Чик, Кабай, Миливоевич, Шлюпп, Таунсенд, Заха.

Напомним, вчера "Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм". | soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 10 19
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 10 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Вест Бромвич Альбион 11 10
16 Борнмут 11 10
17 Вест Хэм Юнайтед 11 9
18 Суонси Сити 11 8
19 Эвертон 10 8
20 Кристал Пэлас 11 4
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