"Тоттенхэм" минимально побеждает "Челси" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги

Сегодня на лондонском стадионе "Уэмбли" состоялся первый полуфинальный матч Кубка английской лиги, в котором "Тоттенхэм" принимал "Челси". Ранее команды уже встречались в рамках АПЛ, и тогда "шпоры" не оставили ни единого шанса своим "аристократическим" соседям. Сегодня происходящее на поле обещало быть отличным от встречи регулярного чемпионата, и этому способствовали сразу две причины: (а) как раз матч с "Тоттенхэм" указал Сарри на множество проблем в игре "Челси", и с того момента над ними ведется активная работа (которая, однако, не всегда и не сразу приносит плоды), а (б) в составах обеих клубов появилось сразу несколько изменений, которые, как казалось в начале поединка, могли решить судьбу встречи. Чего только стоит выход в воротах "шпор" не основного Уго Лльориса, а резервного Пауло Газзаниги.

Начало встречи получилось довольно скучным, даже несмотря на то, что команды создали несколько моментов. Игра не была похожа на битву двух классных команд, которым нужна победа. Классическая осторожность сменялась осмотрительностью, но никак не активностью. Перевернуть события на поле помог пенальти на 26 минуте: Харри Кейн избежал офсайда и вывалился на свидание с Кепой, начал обыгрывать испанского вратаря и был сбит внутри чужой штрафной площади. Арбитр долго ждал вердикта VAR касаемо офсайда, но бригада видео-рефери этот элемент игры справедливо не усмотрела. Пробивать с 11-метровой отметки вызвался сам виновник эпизода, и без проблем затолкал игровой снаряд в левый угол ворот – 1:0.

К концу тайма скорее "Челси" был ближе, чтобы сравнять счет, чем "Тоттенхэм", чтобы его удвоить. На стороне "шпор" дважды сыграл каркас ворот. На 40 минуте после прострела с левого фланга от Маркуса Алонсо Н’Голо Канте опередил двоих центральных защитников и в касание бил с ближней дистанции, однако мяч ударился в штангу. Еще один опасный момент случился под занавес первой 45-минутки. Молодой вингер Хадсон-Одои получил мяч на правом углу штрафной площади и пытался сделать верховую передачу, но игровой снаряд срезался с ноги и полетел за шиворот голкиперу. Лишь в последний момент Газзанига поднял руки и перевел "ядро" в стойку.

В начале второго тайма футболисты обеих команд решили обменяться дальними ударами. На 52 минуте Харри Кейн имел отличный шанс удвоить счет ударом метров с 22, но Кепа вытащил практически мертвый мяч из-под дальней штанги. С противной стороны старания англичанина поддержали Азар и Канте. Особенно постарался француз: чтобы вытащить его выстрел в ближний угол, Газзаниге пришлось попотеть. Но главный момент в первой половине второго тайма и первый для "Челси" создал центральный защитник Кристенсен. Датчанин забежал на дальнюю штангу во время подачи с углового, освободившись от опеки, и пытался переправить мяч в сетку первым касанием, но не получилось – "снаряд" предательски срезался с ноги и улетел куда-то в сторону.

В дальнейшем игра как будто замедлила свой ход и уже практически не взрывалась. Хотя при этом нельзя сказать, что футболисты обеих команд не "стучались в дверь" к своим соперникам. Более активным в этом плане был "Челси", и это вполне очевидно – подопечным Сарри было очень важно забить ответный мяч и выровнять шансы перед ответным поединком, который, как стало известно, состоится не 25 января, как было обусловлено сначала, а на два дня позже – 27 января. В итоге "Тоттенхэм" снова обыграл "Челси" по ходу сезона и получил хорошие шансы на выход в финал, где победителя этой пары, скорее всего, будет ждать "Манчестер Сити", если, конечно, подопечные Гвардиолы не проиграют "Бертону" – клубу третьего английского дивизиона.

"Тоттенхэм" – "Челси" – 1:0

Голы: Кейн, 26 (пен.) – 1:0

"Тоттенхэм": Газзанига – Трипьер, Алдервейрелд, Санчес, Роуз – Уинкс (Скип, 90), Сиссоко – Сон (Ламела, 79), Эриксен (Льоренте, 90+1), Алли – Кейн.

"Челси": Кепа – Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо – Канте, Жоржиньо, Баркли (Ковачич, 75) – Хадсон-Одои (Жиру, 80), Виллиан (Педро, 63), Азар.