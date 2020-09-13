"Тоттенхэм" Моуринью проиграл "Эвертону" в матче АПЛ
В матче 1-го тура английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" на своем поле проиграл "Эвертону" со счетом 0:1. Единственный гол на 55-й минуте забил Доминик Кэлверт-Льюин.
"Тоттенхэм" Лондон – "Эвертон" Ливерпуль - 0:1 (0:0)
Гол: Кэлверт-Льюин, 55 - 0:1
"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Доэрти, Дэвис, Дайер, Лукас Моура, Хейбьерг, Уинкс (Бергвейн, 60), Алли (Сиссоко, 46), Сон Хын Мин, Кейн.
"Эвертон": Пикфорд, Кин, Коулмэн, Динь, Мина, Хамес, Андре Гомеш (Сигурдссон, 68), Дукуре, Аллан, Кэлверт-Льюин, Ришарлисон.
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|Команда
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|Лестер Сити
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|Челси
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
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|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18