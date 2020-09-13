"Тоттенхэм" Моуринью проиграл "Эвертону" в матче АПЛ

Теги эвертонтоттенхэм

"Тоттенхэм" Моуринью проиграл "Эвертону" в матче АПЛ

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" на своем поле проиграл "Эвертону" со счетом 0:1. Единственный гол на 55-й минуте забил Доминик Кэлверт-Льюин.

"Тоттенхэм" Лондон – "Эвертон" Ливерпуль - 0:1 (0:0)
Гол: Кэлверт-Льюин, 55 - 0:1

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Доэрти, Дэвис, Дайер, Лукас Моура, Хейбьерг, Уинкс (Бергвейн, 60), Алли (Сиссоко, 46), Сон Хын Мин, Кейн.

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Коулмэн, Динь, Мина, Хамес, Андре Гомеш (Сигурдссон, 68), Дукуре, Аллан, Кэлверт-Льюин, Ришарлисон.

Не пропустите: "Лестер" стартовал в АПЛ с крупной победы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА обыграл "Спартак" в московском дерби

ЦСКА обыграл "Спартак" в московском дерби

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов