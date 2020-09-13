"Тоттенхэм" Моуринью проиграл "Эвертону" в матче АПЛ

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" на своем поле проиграл "Эвертону" со счетом 0:1. Единственный гол на 55-й минуте забил Доминик Кэлверт-Льюин.

"Тоттенхэм" Лондон – "Эвертон" Ливерпуль - 0:1 (0:0)

Гол: Кэлверт-Льюин, 55 - 0:1

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Доэрти, Дэвис, Дайер, Лукас Моура, Хейбьерг, Уинкс (Бергвейн, 60), Алли (Сиссоко, 46), Сон Хын Мин, Кейн.

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Коулмэн, Динь, Мина, Хамес, Андре Гомеш (Сигурдссон, 68), Дукуре, Аллан, Кэлверт-Льюин, Ришарлисон.

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