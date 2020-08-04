"Тоттенхэм" может арендовать капитана "Уотфорда"
Нападающий "Уотфорда" Трой Дини может избежать вылета в Чемпионшип и присоединиться к клубу АПЛ.
По информации Daily Mail, услуги 32-летнего футболиста были предложены лондонскому "Тоттенхэму", который ищет дублёра для Харри Кейна.
"Уотфорд" готов расстаться со своим капитаном, чтобы сэкономить на его зарплате. Возможно, стороны договорятся об аренде на один сезон.
Дини выступает за "Уотфорд" с 2010 года, сыграл 398 матчей, забил 133 гола и сделал 59 ассистов. Его рыночная стоимость - 6,5 миллионов евро.
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|Команда
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
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|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
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|27
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|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
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|18