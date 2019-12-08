"Тоттенхэм" может купить форварда "Ромы" по просьбе Моуринью

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"Тоттенхэм" может купить форварда "Ромы" по просьбе Моуринью

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к боснийскому нападающему римской "Ромы" Эдину Джеко, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, английский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно по просьбе главного тренера Жозе Моуринью, который хочет видеть форварда в составе своей команды.

Напомним, что Джеко ранее уже выступал в английской Премьер-лиге за "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 33-летний босниец провел за "Рому" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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