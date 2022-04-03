"Тоттенхэм" может купить голкипера "Вест Бромвича"

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"Тоттенхэм" может купить голкипера "Вест Бромвича"

Фото: твиттер Джонстона\Автор неизвестен

Вратарь "Вест Бромвича" и сборной Англии Сэм Джонстон привлек интерес лондонского "Тоттенхэма", который намерен подписать его в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

По информации источника, трансфер мог состояться еще в январе, однако тогда "шпоры" приняли решение сосредоточиться на подписаниях Родриго Бентанкура и Деяна Кулушевски.

Контракт 29-летнего вратаря с "Вест Бромом" рассчитан до лета 2023 года, поэтому "Тоттенхэм" намерен подписать его по окончании нынешнего сезона.

В текущем сезоне Чемпионшипа англичанин сыграл 33 матча, в 14 из которых сумел не пропустить.

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