"Тоттенхэм" может купить одного из лидеров "Лиона"

Фото: инстаграм Уссема Ауара/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к полузащитнику "Лиона" Уссему Ауару, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия трансферного окна. Ауар также хочет покинуть "Лион" и в связи с этим пропустил предсезонную подготовку.

В прошлом сезоне 23-летний Ауар провел за "Лион" 33 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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