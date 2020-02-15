"Тоттенхэм" может летом продать Дайера

Теги тоттенхэмэрик дайертрансферы

"Тоттенхэм" может летом продать Дайера

Хавбек лондонского "Тоттенхэма" Эрик Дайер близок к уходу из клуба, сообщает  Daily Mail.

По сведениям издания, 26-летний футболист не хочет продлевать контракт со "шпорами", истекающий в 2021 году.

Чтобы не потерять полузащитника бесплатно, "Тоттенхэм" готов выставить его на продажу ближайшим летом.

В текущем сезоне Дайер сделал 1 ассист в 20 матчах. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

Не пропустите: 90min.com: "Тоттенхэм" интересуется Чаловым. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" может летом заменить Лэмпарда на Симеоне

"Челси" может летом заменить Лэмпарда на Симеоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 26 50
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 26 39
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 37
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 36
8 Эвертон Эвертон 26 36
9 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
16 Борнмут Борнмут 26 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 26 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
Полная таблица

топ-5 тегов