"Тоттенхэм" может летом продать Дайера

Хавбек лондонского "Тоттенхэма" Эрик Дайер близок к уходу из клуба, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, 26-летний футболист не хочет продлевать контракт со "шпорами", истекающий в 2021 году.

Чтобы не потерять полузащитника бесплатно, "Тоттенхэм" готов выставить его на продажу ближайшим летом.

В текущем сезоне Дайер сделал 1 ассист в 20 матчах. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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