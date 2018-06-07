"Тоттенхэм" может обновить свой трансферный рекорд
Лондонский "Тоттенхэм" может обновить свой трансферный рекорд, информирует The Sun.
Так, по сведениям издания, "шпоры" нацелились на защитника амстердамского "Аякса" Маттейса Де Лигта, на которого также претендуют "Манчестер Сити", каталонская "Барселона", туринский "Ювентус", мюнхенская "Бавария" и ПСЖ. Если "шпоры" таки выиграют борьбу за 18-летнего бека, то им придется выложит за него не менее 55-ти миллионов евро, что будет трансферным рекордом для них.
Напомним, "Тоттенхэм" определился с приоритетной трансферной целью на лето. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31