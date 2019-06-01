"Тоттенхэм" может обновить свой трансферный рекорд

Теги тоттенхэмлестер ситиджеймс мэддисонмаурисио почеттинотрансферы

"Тоттенхэм" может обновить свой трансферный рекорд

Лондонский "Тоттенхэм" всерьёз нацелился на полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, видеть 22-летнего англичанина в своей команде хочет главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино.

Впрочем, проблемой может стать стоимость хавбека - более 80 миллионов евро. Если столичный клуб решится на такой трансфер, то он станет рекордным в их истории.

Мэддисон перешёл в "Лестер" прошлым летом за 25 миллионов евро, в его активе 38 матчей, 7 голов и 7 ассистов.

Не пропустите: "Тоттенхэму" не удалось заполучить лидера "Астон Виллы". | http://soccernews.ru
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