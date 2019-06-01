"Тоттенхэм" может обновить свой трансферный рекорд
Лондонский "Тоттенхэм" всерьёз нацелился на полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона, сообщает Daily Star.
По сведениям издания, видеть 22-летнего англичанина в своей команде хочет главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино.
Впрочем, проблемой может стать стоимость хавбека - более 80 миллионов евро. Если столичный клуб решится на такой трансфер, то он станет рекордным в их истории.
Мэддисон перешёл в "Лестер" прошлым летом за 25 миллионов евро, в его активе 38 матчей, 7 голов и 7 ассистов.
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