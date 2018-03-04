"Тоттенхэм" может отпустить Кейна в обмен на двух игроков "Реала"

Лондонский "Тоттенхэм" вполне может отпустить своего ведущего форварда Харри Кейна в мадридский "Реал".

Однако взамен, как информирует испанская пресса, "шпоры" хотели бы заполучить двух своих бывших игроков - вингера Гарета Бэйла и полузащитника Луку Модрича. Учитывая, что первого королевский клуб решил продать по окончанию текущего сезона, а второму осенью исполнится уже 33 года, вполне возможно, что "сливочные" могут пойти на эту сделку.

Напомним, вчера "Тоттенхэм" обыграл "Хаддерсфилд". | soccernews.ru