"Тоттенхэм" может отпустить Кейна в обмен на двух игроков "Реала"

Теги тоттенхэмхарри кейнреал мадридгарет бэйллука модрич

"Тоттенхэм" может отпустить Кейна в обмен на двух игроков "Реала"Лондонский "Тоттенхэм" вполне может отпустить своего ведущего форварда Харри Кейна в мадридский "Реал".

Однако взамен, как информирует испанская пресса, "шпоры" хотели бы заполучить двух своих бывших игроков - вингера Гарета Бэйла и полузащитника Луку Модрича. Учитывая, что первого королевский клуб решил продать по окончанию текущего сезона, а второму осенью исполнится уже 33 года, вполне возможно, что "сливочные" могут пойти на эту сделку.

Напомним, вчера "Тоттенхэм" обыграл "Хаддерсфилд". | soccernews.ru

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