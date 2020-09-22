"Тоттенхэм" может перехватить Милика у "Ромы"

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"Тоттенхэм" может перехватить Милика у "Ромы"

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к польскому нападающему неаполитанского "Наполи" Аркадиушу Милику, сообщает Evening Standard.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия трансферного окна. Ранее сообщалось, что Милик может перейти в "Рому", но форвард не слишком заинтересован в трансфере в стан "волков".

26-летний Милик выступает за "Наполи" с 2016 года, провел за клуб 122 матча во всех турнирах, забил 48 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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